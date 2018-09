El piloto alemán de Fórmula Uno Sebastian Vettel (Ferrari), tercero en el Gran Premio de Singapur, admitió que no tuvo oportunidad de acercarse al ganador, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), "en ningún momento".

"Si miramos la carrera de hoy no hemos tenido oportunidad en ningún momento, no hemos sido suficientemente rápidos y en este fin de semana no hemos podido sacar todo lo que se podía del coche", señaló Vettel, que tras la carrera de hoy ve como su desventaja en el Mundial con Hamilton crece en diez puntos, hasta un total de 40.