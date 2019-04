El cuádruple campeón mundial alemán de Fórmula Uno Sebastián Vettel (Ferrari) contó este sábado que por el momento retirarse de la Fórmula Uno "no es una opción" y aseguró que su coche está superando carrera a carrera los problemas que ha tenido en el comienzo de la temporada.

"Me encanta conducir, me encanta la sensación de la velocidad, me encanta pelear con estos muchachos, así que hay muchas cosas que en este momento me gustan mucho y las extrañaré, por eso no es una opción dejarlo mañana", apuntó el piloto en una rueda de prensa en China.