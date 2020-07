El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuádruple campeón mundial de Fórmula Uno (2010-23, con Red Bull), que el año que viene no será piloto de la 'Scuderia' y al que los rumores sitúan en Aston Martin -el nombre que tendrá Racing Point (otrora Force India)-, explicó en el Hungaroring que "la decisión" de seguir o no "será" suya y que "no la" ha "tomado aún".

"Es mi decisión y no la he tomado aún. Creo que en las próximas semanas habrá que tomarla", manifestó, en el marco del Gran Premio de Hungría, la tercera prueba del Mundial de Fórmula Uno, Vettel, de 33 años, con 53 victorias y 55 'poles' en su trayectoria en la categoría reina del automovilismo.