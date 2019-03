El uruguayo del FC Barcelona Luis Suárez (c) remata entre Daniel Carvajal (i) y Thibaut Courtois, ambos del Real Madrid, tras el partido de la 26ª jornada de Liga en Primera División que Real Madrid y FC Barcelona jugaron en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE

"El Real Madrid nunca se rinde", recordó Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del club blanco tras perder por segunda vez en una semana en el Santiago Bernabéu ante el Barcelona, del que está ahora en LaLiga a doce puntos.

"Para el Madrid siempre que no se gana no es una buena noche, sin ninguna duda. El Real Madrid se ha vaciado, el equipo ha hecho un partido con un derroche tremendo y no ha podido ser", señaló a Movistar+.