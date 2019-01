Victoria Pavón, presidenta del Leganés, reconoció que no le gustaron las declaraciones de Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, tras el encuentro que midió a ambos conjuntos y en las que este último consideraba que el gol de Luis Suárez era 'como un piano' al tiempo que entendía que al portero Iván Cuéllar no le había pasado nada.

"De ese tema prefiero no hablar pero, lógicamente, no me han gustado. No espero ninguna disculpa de Valverde. Al final cada uno tenemos nuestra guerra, esa es la de ellos", comentó ante los medios de comunicación.