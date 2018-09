El centrocampista chileno Arturo Vidal aseguró hoy que se siente bien físicamente y muy recuperado de la lesión de rodilla, aunque recalcó que debe ir poco a poco y quizás no sea conveniente jugar los 90 minutos en el amistoso del próximo viernes entre Chile y Japón en la ciudad nipona de Sapporo.

"Estoy bien, yo lo he dicho, desde que llegué a Barcelona que me siento súper bien físicamente y claramente hay que ir paso a paso, tampoco es jugar 'a lo loco' los partidos porque todavía no se puede", dijo Vidal en declaraciones a la prensa chilena a su llegada a Japón.