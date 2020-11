El jugador del TD Systems Baskonia Luca Vildoza recordó, tras la derrota de su equipo ante el Zenit, que tiene contrato con el equipo vitoriano hasta 2024 y zanjó los rumores sobre un posible interés del Real Madrid para que sustituya a Facundo Campazzo, que jugará las dos próximas temporadas en la NBA, en Denver Nuggets.

“A mí no me llegó ninguna información, he visto muchas páginas hablando de eso, pero yo estoy jugando en Baskonia”, incidió el marplantense.