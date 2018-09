El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), concluyó la jornada en la décima posición y sin demasiadas buenas sensaciones, pero lo cierto es que aseguró que "es extraño, realmente extraño, porque las condiciones de pista eran peores en los test y conseguí ir más rápido".

"Cuando perdemos un poco de agarre en la frenada la moto ya no funciona y por eso hay que trabajar para que no pase en la carrera", continuó Viñales, quien reconoció que el problema no es sólo de electrónica si no también de motor.