El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) no concluyó la primera jornada como esperaba en Lusail (Qatar) y reconoció que "las expectativas estaban muchísimo más altas y esto ha sido un golpe de realidad".

Viñales, decimoquinto, comentó: "Al final, es el primer día, hay que continuar pero somos positivos y sabíamos que podía pasar esto, porque en un test tienes mucho tiempo y aquí no, no hay margen, pues tienes que salir, hacer la puesta a punto y apretar, esa es la diferencia, pero de todas maneras somos positivos, sabemos que tenemos herramientas para mejorarlo poco a poco, no hay más".