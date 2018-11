Vinicius Júnior, la nueva joya brasileña del Real Madrid, elogió este jueves al entrenador Santiago Solari de quien dijo le ayudó a "llegar con la cabeza tranquila" para debutar en el once principal.

"Solari siempre me ayudó desde que llegué a Madrid. Me hizo llegar con la cabeza tranquila y solo jugar. Esto es lo que ha hecho conmigo en el equipo principal y yo me quedo feliz", declaró Vinicius Júnior tras el empate sin goles de la selección brasileña sub'20 con la de Colombia.