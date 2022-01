Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid femenino de fútbol, dijo tras regresar a los terrenos de juego después de casi dos años de ausencia debido a un tumor que había sido "increíble" y se le pusieron "los pelos de punta".

"Ha sido todo una sorpresa. Cuando he salido a calentar y la gente se ha puesto a aplaudir se me han puesto los pelos de punta, ha sido increíble. La gente del Barcelona también quería que saliera. Esto es muy especial, cuando me han dado el brazalete no me lo esperaba. Mi equipo, mi familia lo han dado todo por mi en todo momento... para mi es un privilegio", dijo tras la final de la Supercopa de España en la que su equipo perdió 7-0 ante el Barcelona.