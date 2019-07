Víctor Machín, 'Vitolo', extremo del Atlético de Madrid, dijo este martes que ni el entrenador Diego Simeone ni el club le han dicho nada acerca de su futuro, así que, "de momento, sigue" en el conjunto rojiblanco, con el que "no" se da por vencido y al que tiene "mucho fútbol que darle".

"No he hablado con el 'míster' (Diego Simeone, de su continuidad o no en el equipo la nueva temporada), pero de momento no me han dicho nada ni el club ni el 'míster', así que de momento sigo aquí. El día que ellos no quieran que esté me tendré que ir a otro lado, pero, mientras no me digan nada, sigo con ilusión, con ganas y con ganas de demostrar al entrenador que puedo estar aquí", valoró tras el entrenamiento en Orlando.