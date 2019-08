Víctor Machín, 'Vitolo', extremo del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras el triunfo por 0-1 contra el Leganés con un tanto suyo, que tiene "razón" su entrenador Diego Simeone "y un gol no cambia nada", y que seguirá "intentándolo en los entrenamientos y los partidos" para ganarse un puesto en el once titular.

"Al final, estos dos años atrás no he podido hacer pretemporada. Y creo que eso se nota. Gracias a Dios, no he tenido ningún percance esta pretemporada. Eso se nota en las piernas. Me siento bien, contento, porque estoy teniendo minutos, y eso es lo que quiero", explicó el futbolista en zona mixta en el estadio de Butarque.