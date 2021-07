El nuevo base del Joventut Guillem Vives dijo este viernes en su presentación en el Palau Olímpic que vuelve a Badalona "con la ambición de seguir creciendo en un club que está creciendo".

"No tengo palabras para describir el momento de felicidad que sentimos mi familia y yo cuando me llamó el Joventut. Fue un momento único que celebré mucho y tengo muchas ganas de volver a trabajar con la gente que me llevó a ser profesional", dijo el jugador.