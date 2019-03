Vangel Trokaljanov lleva 13 años postrado en una silla de ruedas tras sufrir una fractura de cuello. Pese a ello nunca abandonó su espíritu deportivo y por eso, lejos de abandonarse a su suerte, fundó una ONG para enseñar a discapacitados a esquiar.

"Me apasionaba esquiar, incluso antes de tener esta grave lesión. Ahora estoy en una silla de ruedas, pero sigo esquiando gracias a esto. Es divertido, me libera y me hace feliz ", dijo Trokaljanov a EFE mientras se prepara para el descenso con su entrenador personal.