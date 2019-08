El entrenador del Querétaro, Víctor Manuel Vucetich, recordó este miércoles que su equipo, sorpresivo líder del Apertura 2019 del fútbol mexicano, no ha ganado nada y debe mantener el trabajo para, primero que todo, alejarse del descenso.

"Aún no ganamos nada; la parte importante del liderato son los puntos consecuencia de la labor con el equipo. Debemos seguir trabajando, cuidando la cuestión mental; no hemos logrado nada hasta que no logremos la clasificación y libremos el porcentaje", señaló Vucetich en una rueda de prensa.