Sam Waley-Cohen, sobre su caballo 'Noble Yeats', puso la guinda a su carrera deportiva al conquistar la 174 edición del Grand National.

Waley-Cohen, que disputaba este sábado su última carrera, se impuso en el hipódromo de Aintree, cerca de Liverpool, a Mark Walsh y su 'Any Second Now', que era el gran favorito a la victoria.