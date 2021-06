El centrocampista danés del Valencia Daniel Wass rechazó este martes especular sobre su futuro y dijo que no tomará una decisión hasta después de la Eurocopa, aunque la familia tendrá un papel decisivo.

"Son los medios los que han escrito sobre eso. He dicho que no quiero escuchar nada hasta que acabe la Eurocopa. Será al 100 % una decisión familiar. No es solo mi propia decisión", afirmó hoy en rueda de prensa en la concentración de Dinamarca.