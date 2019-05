Iñaki Williams ha destacado el "apoyo incondicional" que desde que ascendió al primer equipo le brindó Markel Susaeta y subrayó que el capitán, que dejará el Athletic Club al final de esta temporada, ha sido "siempre un referente" y un "grandísimo compañero".

"Me intentó ayudar desde que llegué. Cuando debuté el míster (Ernesto Valverde) me puso en su posición y siempre me ayudó. Le estoy muy agradecido. Me hubiese gustado compartir muchos más años con él como capitán. Nos da pena que se marche", ha confesado este viernes en conferencia de prensa tras el entrenamiento.