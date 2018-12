El exfutbolista colombiano Willington Ortiz demandó a Millonarios, América de Cali y Deportivo Cali porque no ha podido pensionarse debido a que estos equipos no le pagaron la seguridad social de los años en los que jugó allí.

"Yo quiero pensionarme y los clubes donde jugué en los años 70 y 80, que fueron Millonarios, Cali y América, me deben la seguridad social. No me pagaron en ese momento la seguridad social y ahora lo que le estoy reclamando es que me la paguen", manifestó Ortiz al programa La Red de Caracol Televisión.