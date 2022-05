5 may. 2022

EFE Londres 5 may. 2022

MD24. Madrid, 27/07/05.- El ex defensa del Real Madrid Jonathan Woodgate, en una foto de archivo. EFE/Paco Campos.

Jonathan Woodgate, exjugador del Real Madrid, dijo que era imposible prever este encuentro, entre el Madrid y el Manchester City, y que ha sido el mejor partido que ha visto en su vida.

"No había manera de predecir lo que iba a pasar. Ha sido un fútbol fenomenal por parte del Real Madrid y el City no ha tenido respuesta. Menudo partido de fútbol. Es probablemente el mejor que he visto. Ha sido una actuación increíble del Madrid", dijo Woodgate en BT Sport.