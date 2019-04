El centrocampista del Espanyol Wu Lei explicó que su celebración del gol contra el Celta en el RCDE Stadium se debe al cariño que los seguidores le han mostrado desde que llegó al equipo en el mercado de fichajes de enero.

El futbolista chino, en declaraciones a los medios del club, se mostró encantado del trato de todo el entorno blanquiazul. "La afición me quiere mucho, por eso besé el escudo. Con toda la grada animando, no me lo pensé", afirma.