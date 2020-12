El entrenador del Barça, Xavi Pascual, considera que la semifinal de la Champions 2019-2020 ante el Paris SG, que se disputará el próximo 28 de diciembre en Colonia (Alemania), "ya es una final" para los azulgrana.

"En una Final Four no hay favoritos, la semifinal contra el París SG es ya una final y si no la ganas sabes que vivirás una experiencia horrible que es jugar un tercer y cuarto puesto", dijo el técnico.