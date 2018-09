El alero internacional del Herbalife Gran Canaria Xavi Rabaseda ha asegurado que deben trabajar esta próxima temporada "con ilusión y sin tener miedo a nadie", aunque ha reconocido que en la Euroliga los rivales a los que se medirán están "un peldaño por encima".

"La sensación dentro del equipo es muy buena aunque no hayamos conseguido ninguna victoria en la pretemporada. Hemos ido creciendo poquito a poco y eso es importante de cara a coger confianza. No estamos preocupados por no haber ganado los tres amistosos porque hemos jugado con bajas por lesiones y la ventana FIBA", ha indicado.