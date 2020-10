El andorrano Xavier Cardelús será el sustituto del lesionado Arón Canet en el equipo "Kipin Energy" de Jorge Martínez "Aspar" en el Gran Premio de Aragón de Moto2 que se disputa este fin de semana en Motorland Alcañiz.

Arón Canet se produjo una lesión en la sesión de calentamiento del pasado Gran Premio de Francia de la que todavía no se ha recuperado, motivo por el que Cardelús se subirá a la Speed Up este fin de semana en Motorland, donde en la última cita del europeo de Moto2 consiguió subir al podio al ser tercero en una de las pruebas, aunque ahora se subirá a la Speed Up, una moto diferente a la que habitualmente emplea.