El centrocampista del Espanyol Yangel Herrera afirmó este lunes que el vestuario debe "sacarse el partido del Rayo de la cabeza", un encuentro que finalizó 0-1 en el RCDE Stadium y disparó el malestar y las críticas de la afición.

El futbolista venezolano asumió, en declaraciones al club después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que el equipo no estuvo a la altura: "Somos conscientes que no estuvimos a nuestro mejor nivel. Cualquier equipo en Primera División te puede ganar si no lo estás".