El británico Simon Yates (Mitchelton) calificó de "increíble" su victoria en La Vuelta a España, sobre todo "después de lo que pasó en el Giro de Italia", donde perdió la 'maglia' rosa al sufrir una monumental "pájara" a tres días del final.

"Es increíble, es algo que no me lo puedo creer, sobre todo después de lo que me sucedió en el Giro. Antes de empezar estaba nervioso, pero el equipo me ha tranquilizado porque ha estado maravilloso", señaló Yates en rueda de prensa.