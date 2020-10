La bielorrusa Yelena Levchenko, nombrada mejor pívot en el Mundial 2010 y finalista de la WNBA ese mismo año, fue liberada este jueves después de cumplir quince días de arresto administrativo por enfrentarse al último dictador de Europa, Alexandr Lukashenko.

"Han puesto en peligro mi salud. Me requisaron el colchón y las sábanas. No hay agua caliente. No me han permitido ducharme desde hace 13 días. Han bloqueado la cadena del váter. Esto es un nido de bacterias. Estuvieron cinco días sin sacarme a pasear. Tengo piojos. Todo esto daña mi salud", dijo.