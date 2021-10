Yeremy Pino se estrenó con 18 años con la selección absoluta, ante Italia en San Siro, en una nueva apuesta del seleccionador Luis Enrique por los jóvenes valores, que agradeció el extremo del Villarreal al elogiar los conocimientos del técnico y afirmar que "es gracioso".

"Luis Enrique es muy cercano, arropa mucho a los jóvenes y es gracioso. No lo conocía mucho pero me llevo una impresión muy buena y estoy muy contento por la confianza que me ha dado", manifestó en rueda de prensa en las instalaciones de Interello.