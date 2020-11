El dúo formado por Mayte Mateos (i) y María Mendiola conocido como Báccara recogen un premio por el éxito conseguido con el que fuera su primer sencillo "Yes Sir, I Can Boogie". EFE/yv/Archivo

El dúo español Baccarra triunfa de nuevo, 43 años después, con su canción "Yes Sir, I can boogie" de la mano de la selección escocesa de fútbol y no son pocos quienes en Escocia ya piden que el tema sea el himno del equipo para la próxima Eurocopa.

El superéxito discotequero de los setenta se ha convertido por ahora en himno oficioso del conjunto escocés y los jugadores de la selección celebraron su pase a la próxima Eurocopa tras derrotar a Serbia el pasado jueves coreándolo a pleno pulmón en los vestuarios tras el partido.