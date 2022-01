El jugador del Athletic Club Yuri Berchiche confesó sentirse "muy feliz" tras recuperarse de unos problemas físicos de pubis y de talón que le han mantenido fuera del equipo durante casi nueve meses, si bien se mostró dolido con "ciertos comentarios" sobre esa lesión que no le gustaron.

"Venía con la intención de entrar con la escopeta cargada, pero en el último momento he pensado que no merece la pena. Pero ha habido ciertos comentarios hacia mí y mi lesión que no me han gustado. Es lo máximo que voy a decir", dijo el futbolista en la rueda de prensa que ofreció este jueves en Lezama.