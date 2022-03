El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), tercero en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, dijo estar contento con el podio pero "pensaba que podría conseguir algo más".

"Había tanta agua al principio que me ha costado encontrar esa confianza y perdí ritmo detrás de Rins, y luego con Miller. Quizás podría haberme ido con Miguel (Oliveira), pero me derrapaba mucho el neumático y cuando Fabio me adelantó pensé que perdería el podio, pero Jack tenía más problemas que yo", señaló Zarco.