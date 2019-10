El francés Johann Zarco se subirá este fin de semana a la Honda RC 213 V del japonés Takaaki Nakagami, después de comunicar a KTM que no seguiría con ellos en Austria y decidir éstos bajarlo de la moto antes de Aragón y, aun así, aseguró no tener "mucha presión" y sí que su intención es "iniciar una nueva vida, pero antes acabar esta temporada".

"La temporada no está acabada y este año he tenido muchos problemas, no sé cuál será mi futuro, pero estas carreras serán una ayuda para comprobar si tengo el nivel para ser un piloto de MotoGP; no sé qué va a pasar con mi futuro, de momento mi futuro son estas tres carreras y lo más importante es comprobar que puedo pilotar rápido", explicó Zarco.