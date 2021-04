Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el presidente Florentino Pérez es la única persona del club que puede hablar de la creación de la Superliga, que también preside, y evitó posicionarse sobre la nueva competición, justificando que solo piensa en el partido de Liga en Cádiz.

"La única persona que puede hablar de este tema es el presidente, mi opinión no importa", aseguró Zidane en rueda de prensa. "Es una cuestión de una persona, del presidente, yo estoy para el partido de mañana. Cada uno tiene su opinión pero no estoy para hablar de eso, de momento hablo de la Liga, de la Champions y el resto no es mi trabajo", añadió.