Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó una queja arbitral tras asegurar que no entiende la normativa con las manos dentro del área, confesar que está "muy enfadado" y denunciar que antes de la señalada a Militao, ni se revisó una del Sevilla en una decisión que afirmó le deja una sensación que "no es buena".

"Estoy muy enfadado, me tienen que explicar la regla de las manos en los penaltis. Pedí una explicación al árbitro y me la ha dado. No me ha servido. Pita él y no pasa nada, es así, pero es muy complicado porque hicimos un buen partido, merecimos mucho más. No me gusta hablar de los árbitros, nunca me he metido con ellos, pero la sensación no es buena", lamentó.