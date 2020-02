Zinedine Zidane ha salido en defensa de Marcelo, tras las críticas que el brasileño ha recibido por su partido ante la Real Sociedad en la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, ha afirmado que le ve "bien" de forma, y ha defendido que "lo dio todo en el campo".

"No es lo que pienso yo, Marcelo lo dio todo en el campo el otro día pero el problema es cuando perdemos un partido. Es cuando se dice que la alineación es mala y que no estaba listo. Esto no va a cambiar", lamentó Zidane en rueda de prensa.