El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, advirtió que su equipo visita esta jornada al "máximo favorito al ascenso", un Eibar que se ha llevado "las primeras opciones de todas las secretarías técnicas" en este mercado de fichajes y ante el que los suyos van a mantener "la seriedad y compromiso" que les caracterizan.

"Nos medimos ante el que para mí es el rival más completo, y sabemos qué rival es el Eibar, pero no vamos a cambiar para jugar en Ipurua. Tenemos unas cosas que nos hacen ser un bloque serio y respetado, y no vamos a cambiar independientemente de quien juegue", comentó el navarro, que avanzó algún cambio en el once por lo apretado del calendario.