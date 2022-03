El delantero centro ucraniano Roman Zozulya, en el Fuenlabrada desde agosto de 2021, vivió un calvario hace justamente cinco años con su cesión frustrada del Betis al Rayo Vallecano por la paradójica oposición de grupos ultra del equipo madrileño que lo acusaron de una falsa filiación neonazi.

Fue a comienzos de febrero de 2017 cuando Zozulya tuvo que regresar al Betis muy afectado después de que en Vallecas lo recibieran con pancartas y de que grupos como los llamados 'Bukaneros' afirmaran que "la franja no se defiende a base de nazis" y que no querían "a tipos" como el punta ucraniano porque su "filiación nazi le impide vestir la franjirroja: no la vas a ensuciar", señalaban y le señalaban.