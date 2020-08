El polaco Jaroslaw Zyskowski aseguró en su presentación como nuevo jugador del RETAbet Bilbao Basket que no dudó "un segundo" para aceptar la oferta que recibió del club vasco el pasado mes de mayo, porque le va a permitir jugar "en la mejor liga de Europa".

"En el confinamiento recibí una oferta de Alemania y no me lo pensé porque quería seguir jugando. Al cabo de dos partidos allí tuve la llamada del Bilbao Basket y no lo dudé un segundo", relató el tirador polaco en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Bilbao Arena junto al director deportivo de la entidad, Rafa Pueyo.