Paul Pogba del Manchester United reacciona durante el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Manchester United y el FC Barcelona este miércoles, en el estadio Old Trafford de la ciudad de Manchester (Reino Unido). EFE

Luis Suárez (d) del Barcelona anota un gol durante el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Manchester United y el FC Barcelona este miércoles, en el estadio Old Trafford de la ciudad de Manchester (Reino Unido). EFE

Luis Suárez (d) del Barcelona celebra con su compañero Lionel Messi luego de anotar un gol durante el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Manchester United y el FC Barcelona, en el estadio Old Trafford de la ciudad de Manchester (Reino Unido). EFE

No fue el mejor Barcelona, no fue el mejor Manchester United y, en esa igualada, los azulgranas tienen más calidad; de ahí que una combinación Messi-Suárez, unida a un fallo del rival, fuese suficiente para que el Barcelona asaltase Old Trafford (0-1) y cobre ventaja para la vuelta.

Un gol de Luke Shaw en propia puerta, anulado en principio y validado por el VAR, bastó para que el Barcelona consiguiese la primera victoria de su historia en Old Trafford y para que agrande su favoritismo en estos cuartos de final de la Liga de Campeones.