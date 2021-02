El delantero colombiano del Getafe FC, Cucho Hernández (C) lucha por el balón con el defensa Igor Zubeldia (d) de la Real Sociedad durante el partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga que disputaron ambos equipos en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe este domingo. EFE/Fernando Alvarado

Un gol del sueco Alexander Isak en la primera parte permitió a la Real Sociedad llevarse la victoria del Coliseum Alfonso Pérez frente a un Getafe que se acerca peligrosamente al descenso y suma 449 minutos sin marcar un gol.

Con la presencia en el once de Mikel Oyarzabal, que esta semana protagonizó un susto al retirarse de un entrenamiento, y de David Silva, que no jugaba de titular hace mes y medio debido a una lesión tras la que reapareció la pasada jornada, la Real Sociedad se plantó en Getafe dispuesto a no dejarse sorprender por las dudas de su rival.