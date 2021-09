La determinante actuación del meta Yann Sommer sostuvo a Suiza ante Italia, que se marchó de Basilea frustrada (0-0) por la falta de acierto ante el meta del Borussia Monchengladbach, que incluso detuvo un penalti a Jorginho.

La campeona de Europa no pudo descolgar de la carrera hacia Catar a Suiza. Ambas pujan codo con codo por el primer puesto del Grupo C. Es Italia la que está en la cima, con once puntos, cuatro más que Suiza. Pero el conjunto de Roberto Mancini ha disputado dos encuentros más que el helvético.