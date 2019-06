Las jugadoras de la selección española femenina de fútbol, Aitana Bonmatí (i), Nahikari García (c) y Marta Torrejón, reaccionan al finalizar el partido del mundial que han disputado este miércoles contra la selección alemana en el Stade du Hainaut. EFE

La selección española femenina de fútbol mostró al mundo su determinación, su ambición y sus progresos, aun perdiendo por 1-0 ante el combinado de Alemania, en un partido que se jugó en verano y en invierno, unas veces bajo el sol y otras bajo el aguacero.

A esta nueva España ya no le incomodan esos duelos que le exigen, bien por la meteorología o bien por el rival. Se atreve, no en vano, a considerar una "suerte" batirse con las principales potencias del mundo. Incluso en la derrota. Ya no son, en cualquier caso, ni cinco ni seis las cachetadas soportadas ante las gigantes, como sí ocurría antaño, cuando Alemania se mostraba como un monstruo voraz.