El delantero serbio del Real Madrid Luka Jovic (dcha) pelea por el balón el jugador del Valladolid, Javi Sánchez (c), durante el partido de la cuarta jornada de Liga en Primera División que disputaron en el estadio Alfredo di Stéfano. EFE/JuanJo Martín

El delantero serbio del Real Madrid Luka Jovic (c) remata hacia la portería del Valladolid, durante el partido de la cuarta jornada de Liga en Primera División que disputaron en el estadio Alfredo di Stéfano. EFE/JuanJo Martín

La entrada en escena del brasileño Vinicius desatascó a un Real Madrid repleto de dudas, amparado en las decisivas intervenciones de Thibaut Courtois y perdido en las pruebas tácticas de Zinedine Zidane que insistió sin éxito con Luka Jovic ante un Real Valladolid que acarició mejor suerte.

Busca el rumbo adecuado mientras siembra dudas Zidane acoplando el sistema a sus jugadores. La ausencia de Eden Hazard, nuevamente lesionado el día que debía reaparecer, y la poca fe en Vinicius, le aleja de su clásico 1-4-3-3. Intenta encajar el rombo por las virtudes de Isco que apareció titular ante el Real Valladolid alejado de su identidad o Martin Odegaard, para jugar con dos puntas que no terminan de encajar. Es difícil no complementarse con Karim Benzema pero Luka Jovic no lo consigue.