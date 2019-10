Los jugadores de España celebran su gol después de que Saúl Niguez (2-L) marcase durante el partido de fútbol del Grupo F clasificatorio para la UEFA EURO 2020 entre Noruega y España en el estadio Ullevaal en Oslo, Noruega. EFE/EPA/TORE MEEK NORWAY OUT

El noruego Markus Henriksen (C), lucha por el balón contra los españolesl Saúl Niguez (R) y Mikel Oyarzabal durante la fase de clasificación de la UEFA Euro 2020, partido de fútbol del Grupo F entre Noruega y España en el estadio Ullevaal. EFE/EPA/Terje Pedersen NORWAY OUT NORWAY OUT