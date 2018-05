Stephen Curry (c) de Golden State Warriors celebra su anotación ante los Pelicans de Nueva Orleans, durante un juego de la Conferencia Oeste de la NBA entre Pelicans de Nueva Orleans y los Warriors de Golden State hoy, martes 8 de mayo de 2018, en el Oracle Arena de Oakland, California (EE.UU.). EFE

El escolta Stephen Curry de Warriors de Golden State encesta durante un juego de la Conferencia Oeste de la NBA entre los Pelicans de New Orleans y Warriors de Golden State hoy, martes 8 de mayo de 2018, en el Oracle Arena de Oakland, California (EE.UU.). EFE

El escolta Stephen Curry (c) de Warriors de Golden State en acción ante el alero E'Twaun Moore (i) de los Pelicans de New Orleans durante un juego de la Conferencia Oeste de la NBA entre Pelicans de New Orleans y Warriors de Golden State hoy, martes 8 de mayo de 2018, en el Oracle Arena de Oakland, California (EE.UU.). EFE