El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius (c), disputa el balón con los defensores del RCD Espanyol David López (i) y Víctor Gómez, durante el partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga Santander, disputada este sábado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez

El Real Madrid ganó al Espanyol (2-0) en un partido en el que vistió de verde a pesar de jugar de local, en apoyo a la cumbre del clima que se está celebrando en Madrid, y suma ya nueve encuentros sin conocer la derrota: ganó sin sufrir y será, como mínimo, colíder una semana más antes de afrontar una difícil salida a Mestalla.

El abismo de distancia en el estado anímico de ambos equipos se notó desde el pitido inicial. El Madrid se hizo dueño del balón ante un Espanyol que no podía presionar en bloque y defendió con los once futbolistas en campo propio. Un planteamiento ante el que los de Zidane respondieron tirando desde fuera y con un Vinicius que no dejó de encarar al defensor que se le pusiera por delante.