El portero del Eibar, Yoel Rodríguez (c), despeja un balón durante el partido de la jornada 26 de LaLiga Santander disputado en el estadio de Ipurúa de Eibar.EFE/Javier Etxezarreta

El Eibar no falló en su primera final particular, y goleó al Levante en un gran partido de los armeros, que demostraron no querer acariciar los puestos de descenso ante un Levante que se vio superado en puntería e incluso en intensidad por un equipo local que se tomó el partido tan en serio como la ocasión merecía.

Eibar y Levante empezaron muy fuertes, con mucha intensidad, y los visitantes probaron a Yoel en el primer minuto del partido, en un partido que ambos querían jugar en campo contrario bajo la insistente lluvia de Ipurua.