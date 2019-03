El jugador de la selección española de la sub 21 Carlos Soler (d), dispara ante el guardameta de la selección de Austria sub 21 Kreidl Johannes, esta noche durante el partido amistoso que ambas selecciones disputan en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras (Cádiz). EFE

El jugador de la selección española de la sub 21 Carlos Soler (c), celebra su segundo gol con sus compañeros durante el partido amistoso ante la selección de Austria sub 21 y que ambas selecciones disputan en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras (Cádiz). EFE