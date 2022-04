El Inter no levanta el pie del acelerador y no parece que vaya a hacerlo hasta el final de campaña. De un mes de marzo para olvidar a uno de abril para el recuerdo. Los 'neroazzurri' se quitaron del medio al rival más fuerte en lo que les resta de calendario con un contundente 3-1. El 'Scudetto' está un paso más cerca, restan cinco partidos para los interistas.

San Siro acogió el partido más importante de la jornada. El Inter se jugaba seguir teniendo el mando del campeonato doméstico y la 'Loba' los puestos europeos. Los de Inzaghi no solo no fallaron, sino que demostraron que están en el mejor momento de forma de la temporada. Los de Mourinho no pudieron hacer mucho más por frenar a un Inter que sabe perfectamente a lo que juega, muy organizado y automatizado.